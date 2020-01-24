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19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В частном секторе произошла коммунальная авария

Накануне, 23 января, произошла коммунальная авария на улице Лысогорская в Улан-Удэ. В 13:00 из-за выхода воды в районе улицы Лысогорская,121, от колодца по ул. Лысогорская,124 было отключено холодное водоснабжение на 19 жилых домов частного сектора.

Без воды остались улицы: Лысогорская, 121; Амагаева, 103, 106, 107, 109,109а, 111, 113, 128, 130, 136, 138, 140, 143, 144, 144а/2, 146; переулок Бородинский, 12, 13.

В 19:30 после проведения поисковых работ обнаружен колодец в районе улице Лысогорская, 121. Восстановлена подача холодной воды на 15 жилых домов, подключённых от колодца по улице Лысогорская, 124. Оставались без холодной воды дома по ул. Лысогорская,121; ул. Амагаева, 143,144а/2, 146.

В два часа ночи 24 января после проведения земляных работ, установили еврохомут на чугунной трубе, холодное водоснабжение восстановлено оставшимся потребителям. Подвоз воды не осуществлялся, поскольку на улице 8 Марта имеется водоколонка. Время отключения составило 13 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.


отключение воды
 
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