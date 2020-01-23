В Улан-Удэ на парковке магазина столкнулись автобус и машина такси

Авария случилась сегодня днём
Сегодня днём на парковке магазина «Титан» на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автобус «Фиат Дукато» и такси, в котором находились пассажиры. За рулём легковушки находилась женщина. Никто из участников ДТП не признавал свою вину.
- У таксиста был манёвр, она пыталась повернуть налево, чтобы припарковать свой автомобиль, в этот момент двигался автобус, в который она врезалась, - рассказал подробности очевидец происшествия.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Свидетель аварии уверяет, что примерно в это же время на другой стороне улице горел автомобиль. Как сообщал «Байкал-Daily», потушить машину помогли
проезжавшие мимо водители и полицейские.
Авария случилась сегодня днём
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