 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

В Улан-Удэ на парковке магазина столкнулись автобус и машина такси

Происшествия, 
Авария случилась сегодня днём

Сегодня днём на парковке магазина «Титан» на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись автобус «Фиат Дукато» и такси, в котором находились пассажиры. За рулём легковушки находилась женщина. Никто из участников ДТП не признавал свою вину. 

- У таксиста был манёвр, она пыталась повернуть налево, чтобы припарковать свой автомобиль, в этот момент двигался автобус, в который она врезалась, - рассказал подробности очевидец происшествия.

Пострадавших в результате ДТП  нет. 

Свидетель аварии уверяет, что примерно в это же время на другой стороне улице горел автомобиль. Как сообщал «Байкал-Daily», потушить машину помогли проезжавшие мимо водители и полицейские. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Происшествия, 23.01.2020
Он не хотел платить владельцу машины за повреждения машины, полученные в ДТП
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
Происшествия, 23.01.2020
Мальчику делают операцию в больнице. Обновлено
Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Происшествия, 23.01.2020
Одна из потерпевших скончалась  
В Иркутске неизвестные подожгли магазин
В Иркутске неизвестные подожгли магазин
Происшествия, 23.01.2020
Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения
В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины
В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины
Происшествия, 23.01.2020
Задержать мужчину помогла неравнодушная горожанка
Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ
Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ
Происшествия, 23.01.2020
Он приставал к горожанам и пинал автомобили
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия, 23.01.2020
Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
В центре Улан-Удэ горела «Тойота»
В центре Улан-Удэ горела «Тойота»
Происшествия, 23.01.2020
Пожар помогли потушить водители и полицейские
С начала недели в Бурятии горели 8 автомобилей
С начала недели в Бурятии горели 8 автомобилей
Происшествия, 23.01.2020
Пожары случились в разных районах республики
В Забайкалье «чёрный лесоруб» пытался скрыться на грузовике от ДПС
В Забайкалье «чёрный лесоруб» пытался скрыться на грузовике от ДПС
Происшествия, 23.01.2020
Мужчина вёз древесину без разрешающих документов
В Улан-Удэ при проведении разгрузочных работ едва не погибли люди
В Улан-Удэ при проведении разгрузочных работ едва не погибли люди
Происшествия, 23.01.2020
Без света остались 2,5 тысяч жителей Железнодорожного района
В Забайкальском селе действует режим ЧС из-за мышьяка в воде
В Забайкальском селе действует режим ЧС из-за мышьяка в воде
Происшествия, 22.01.2020
Его повышенное содержание обнаружено в двух питьевых скважинах
В Иркутске виновник ДТП возместит ремонт памятника Александру III
В Иркутске виновник ДТП возместит ремонт памятника Александру III
Происшествия, 22.01.2020
Ограждение будет восстановлено до конца февраля

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^