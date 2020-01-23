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Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля

Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он не хотел платить владельцу машины за повреждения машины, полученные в ДТП

В Усолье-Сибирском накануне в полицию обратился 26-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля. Молодой человек рассказал, что рано утром со двора его дома пропала арендованная им машина марки «Тойота».

Однако полицейские установили, что усольчанин сам дал иномарку своему приятелю, чтобы он съездил на ней в магазин. Однако водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Узнав об этом, в надежде избежать выплат мужчина решил обратиться в полицию.

В настоящее время все участники событий установлены, автомобиль возвращён владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 
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