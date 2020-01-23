В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины

Подозреваемый, проживающий в Мухоршибирском районе, приехал в город к матери. Мобильный, по его словам, он планировал забрать себе.





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В Улан-Удэ благодаря неравнодушной горожанке полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя.Позвонившая в полицию 26-летняя девушка сообщила, что, выйдя из кафе она увидела мужчину, убегавшего от прохожей. 50-летняя женщина, преследовавшая его, требовала вернуть украденный телефон.Девушка на автомобиле бросилась в погоню за мужчину. Однако, спустя некоторое время подозреваемый скрылся во дворе частного дома, и улан-удэнка позвонила в отдел внутренних дел.Благодаря своевременному обращению горожанки в полицию сотрудники ППС задержали подозреваемого. В кармане 33-летнего улан-удэнца был обнаружен украденный мобильный.Задержанный рассказал, что прохожая на улице попросила помочь набрать на телефоне номер дочери. Однако он украл гаджет и убежал. Ущерб составил более 13,5 тысяч рублей.- Она подошла со стороны Центрального рынка. Она сказала «Набери в контактах номер дочери». Отобрал у неё телефон и пошёл в сторону рынка. Она за мной пошла, потом она побежала, я тоже побежал. Потом она преследовала меня на машине, а я спрятался во дворах, - рассказал на допросе задержанный.Также задержанный уже был судим за преступления имущественного характера. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу и грабежи в Октябрьском районе. Мужчина признался, что украл куртку.За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.