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В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины

В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины
Происшествия, 
Задержать мужчину помогла неравнодушная горожанка

В Улан-Удэ благодаря неравнодушной горожанке полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя.

Позвонившая в полицию 26-летняя девушка сообщила, что, выйдя из кафе она увидела мужчину, убегавшего от прохожей. 50-летняя женщина, преследовавшая его, требовала вернуть украденный телефон.

Девушка на автомобиле бросилась в погоню за мужчину. Однако, спустя некоторое время подозреваемый скрылся во дворе частного дома, и улан-удэнка позвонила в отдел внутренних дел.

Благодаря своевременному обращению горожанки в полицию сотрудники ППС задержали подозреваемого. В кармане 33-летнего улан-удэнца был обнаружен украденный мобильный.

Задержанный рассказал, что прохожая на улице попросила помочь набрать на телефоне номер дочери. Однако он украл гаджет и убежал. Ущерб составил более 13,5 тысяч рублей.

- Она подошла со стороны Центрального рынка. Она сказала «Набери в контактах номер дочери». Отобрал у неё телефон и пошёл в сторону рынка. Она за мной пошла, потом она побежала, я тоже побежал. Потом она преследовала меня на машине, а я спрятался во дворах, - рассказал на допросе задержанный.

Подозреваемый, проживающий в Мухоршибирском районе, приехал в город к матери. Мобильный, по его словам, он планировал забрать себе.


Также задержанный уже был судим за преступления имущественного характера. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу и грабежи в Октябрьском районе. Мужчина признался, что украл куртку.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


грабеж
 
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