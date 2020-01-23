Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ

Он приставал к горожанам и пинал автомобили
Вечером 22 января в полицию поступило сообщение от жителей Улан-Удэ о том что, мужчина нарушает общественный порядок. Он пинал автомобили, приставал к прохожим и ругался матом.
- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее не судимого, временно нигде не работающего 48-летнего жителя Улан-Удэ. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».
По некоторым данным, инцидент произошёл около школы в центре города. Очевидцы в мессенджерах пишут, что были сильно напуганы агрессивным поведением мужчины.
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Он приставал к горожанам и пинал автомобили
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