Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ





По некоторым данным, инцидент произошёл около школы в центре города. Очевидцы в мессенджерах пишут, что были сильно напуганы агрессивным поведением мужчины.

Вечером 22 января в полицию поступило сообщение от жителей Улан-Удэ о том что, мужчина нарушает общественный порядок. Он пинал автомобили, приставал к прохожим и ругался матом.- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее не судимого, временно нигде не работающего 48-летнего жителя Улан-Удэ. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.Участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».