Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
Во втором часу ночи 23 января в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска Иркутской области от жильцов многоквартирного дома поступило сообщение о задымлении. Из-за двери квартиры на втором этаже пятиэтажного дома шёл дым. К месту пожара были направлены пожарные расчёты пожарно-спасательной части № 51.
На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры шёл дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
- В подъезде пожарные сразу же включились в звенья газодымозащитной службы. Одно из них отправилось в квартиру, откуда из-за двери виднелось открытое пламя, другое направилось на верхние этажи для спасения людей. Десять человек эвакуировались самостоятельно. Ещё четырёх жильцов, путь к эвакуации которым был отрезан дымом, спасли с помощью индивидуальных спасательных устройств, - руководитель тушения пожара Борис Вагин.
В квартире горели личные вещи, мебель и ковёр на полу, где был обнаружен погибший хозяин квартиры. Спустя пять минут открытый огонь был потушен.
В результате пожара комната в квартире выгорела на площади 17 квадратных метров, уничтожены мебель и личные вещи. Ещё в течение часа огнеборцы проверяли квартиры на предмет задымления. Медицинская помощь людям не потребовалась.
На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС России. Установлено, что мужчина-инвалид 65-лет проживал в квартире один. По словам свидетелей, иногда употреблял спиртные напитки, курил в квартире.
Осмотр места происшествия показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия, Фото:
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