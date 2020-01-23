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В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении

Во втором часу ночи 23 января в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска Иркутской области от жильцов многоквартирного дома поступило сообщение о задымлении. Из-за двери квартиры на втором этаже пятиэтажного дома шёл дым. К месту пожара были направлены пожарные расчёты пожарно-спасательной части № 51.

На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры шёл дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

- В подъезде пожарные сразу же включились в звенья газодымозащитной службы. Одно из них отправилось в квартиру, откуда из-за двери виднелось открытое пламя, другое направилось на верхние этажи для спасения людей. Десять человек эвакуировались самостоятельно. Ещё четырёх жильцов, путь к эвакуации которым был отрезан дымом, спасли с помощью индивидуальных спасательных устройств, - руководитель тушения пожара Борис Вагин.

В квартире горели личные вещи, мебель и ковёр на полу, где был обнаружен погибший хозяин квартиры. Спустя пять минут открытый огонь был потушен.

В результате пожара комната в квартире выгорела на площади 17 квадратных метров, уничтожены мебель и личные вещи. Ещё в течение часа огнеборцы проверяли квартиры на предмет задымления. Медицинская помощь людям не потребовалась.

На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС России. Установлено, что мужчина-инвалид 65-лет проживал в квартире один. По словам свидетелей, иногда употреблял спиртные напитки, курил в квартире.

Осмотр места происшествия показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.


Иркутская область пожар смерть
 
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