Пожары случились в разных районах республики
С начала недели в Бурятии зарегистрировано 7 пожаров, на которых пострадало 8 автомобилей. Основной причиной возгораний стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Так, по этой причине вчера утром в ДНТ «Сокол» Иволгинского района на момент прибытия огнеборцев горел моторный отсек автомобиля Хонда. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ вчера днём горела кабина крана. Пожар потушили за 8 минут. В результате пожара кабина уничтожена огнём изнутри.
В ликвидации пожара было зайствовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительно, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.
Сегодня в гаражном кооперативе в Улан-Удэ горели сразу два легковых автомобиля. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.
С начала недели в Бурятии горели 8 автомобилей
Происшествия, Фото:
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