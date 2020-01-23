Пакет конопли стоил контрактнику из Бурятии трёх лет колонии

Рядового поймали на поле с коноплёй
21-летний рядовой-контрактник из войсковой части 46108 отправится в колонию за сбор конопли. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
В начале ноября 2019 года рядовой приехал на поле недалеко от села Унгуркуй Кяхтинского района, где собирал дикорастущую коноплю. Уже спустя полчаса молодого человека задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Кяхтинскому району.
У сборщика конопли изъяли пакет с более чем 800 граммами каннабиса.
- В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного заседания, - сообщили в военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону.
Кяхтинский гарнизонный военный суд учёл, что рядовой впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительству характеризуется положительно. Отягчающих наказание обстоятельств суд не выявил. Тем не менее молодой человек получил реальный срок – три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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