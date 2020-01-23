В Забайкалье «чёрный лесоруб» пытался скрыться на грузовике от ДПС



В ночь на 23 января во время рейда в лесу - в шести километрах от села Нижние Ключи Забайкальского края - сотрудники ДПС остановили автомобиль «ГАЗ-3507», в кузове которого находилось 23 спиленных берёзы. Документов, дающих право на заготовку древесины и её перевозку, у водителя не имелось.



Мужчина попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями и вместе с пассажиром доставлен в отдел полиции. Изъята грузовая автомашина, бензопила и незаконно заготовленная древесина.



Кроме того, за минувшие сутки полицейские пресекли ещё два факта незаконной рубки берёзы и сосны на территории Агинского и Петровск-Забайкальского районов. Изъято 44 незаконно заготовленных дерева.





По всем фактам устанавливается сумма причинённого государственному лесному фонду РФ ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



