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В Забайкалье «чёрный лесоруб» пытался скрыться на грузовике от ДПС

В Забайкалье «чёрный лесоруб» пытался скрыться на грузовике от ДПС
Происшествия, 
Мужчина вёз древесину без разрешающих документов 

В ночь на 23 января во время рейда в лесу - в шести километрах от села Нижние Ключи Забайкальского края - сотрудники ДПС остановили автомобиль «ГАЗ-3507», в кузове которого находилось 23 спиленных берёзы. Документов, дающих право на заготовку древесины и её перевозку, у водителя не имелось.

Мужчина попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями и вместе с пассажиром доставлен в отдел полиции. Изъята грузовая автомашина, бензопила и незаконно заготовленная древесина. 
 
Кроме того, за минувшие сутки полицейские пресекли ещё два факта незаконной рубки берёзы и сосны на территории Агинского и Петровск-Забайкальского районов. Изъято 44 незаконно заготовленных дерева.

По всем фактам устанавливается сумма причинённого государственному лесному фонду РФ ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

черные лесорубы
 
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