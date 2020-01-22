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В Иркутске виновник ДТП возместит ремонт памятника Александру III

В Иркутске виновник ДТП возместит ремонт памятника Александру III
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Ограждение будет восстановлено до конца февраля

Ограждение памятника Александру III в Иркутске будет восстановлено до конца февраля. Все работы будут выполнены специализированной организацией и за счёт виновника ДТП. Об этом заявили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

- Кроме того, до конца мая выполнят ремонт постамента и заменят плитку покрытия у памятника. Сейчас данные работы невозможно произвести из-за низких температур. Виновник ДТП, которое повлекло за собой повреждение памятника, вину признал, стоимость всех работ он возместит, – пояснила заместитель председателя – начальник имущественного департамента КУМИ Мария Маслова.

Все работы будут выполнены подрядчиком, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством. Приёмка выполненных работ будет осуществляться администрацией Иркутска совместно с органом охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

ДТП памятник Иркутск
 
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