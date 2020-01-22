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В Забайкальском селе действует режим ЧС из-за мышьяка в воде

В Забайкальском селе действует режим ЧС из-за мышьяка в воде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его повышенное содержание обнаружено в двух питьевых скважинах

В связи с возможной угрозой здоровью населения в селе Чикичей Сретенского района Забайкальского края введён режим ЧС. Ещё 18 декабря из-за повышенного содержания мышьяка в двух питьевых скважинах по улице Заречная и улице Дмитрия Фирсовича, в селе был введён режим повышенной готовности. 15 января по санитарно-техническим показаниям статус режима был изменён.

Сейчас в Чикичее организован подвоз воды из села Кулан один раз в неделю согласно разработанному графику и заявкам населения. В целях предупреждения населения о недопустимости использовать воду для питья и приготовлении пищи проводится информирование и оповещение в устной форме, письменно – на специальных стендах и самих скважинах.

16 января пробы из скважин снова были взяты и направлены в Нерчинск для проведения анализа. Также решается вопрос о приобретении новой водовозки в село Чикичей.

Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона, сельское поселение «Чикичейское» — муниципальное образование в Сретенском районе Забайкальского края. В нём проживают 345 человек.
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