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На Байкале произошло два землетрясения

На Байкале произошло два землетрясения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Толчки произошли в центральной части озера

За сутки на Байкале произошло два землетрясения. Первый толчок произошёл 22 января в 06:20 утра по местному времени в точке с координатами 53.55 широты и 108.24 долготы. Энергетический класс подземного толчка составил 9.5.   

Второе землетрясение произошло 22 января в 11:19, его энергетический класс – 10.3. Эпицентры обоих толчков находились в центральной части Байкала, сообщает Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение, его эпицентр находился в горах Восточного Саяна. 
землетрясение
 
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