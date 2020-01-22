Толчки произошли в центральной части озера
За сутки на Байкале произошло два землетрясения. Первый толчок произошёл 22 января в 06:20 утра по местному времени в точке с координатами 53.55 широты и 108.24 долготы. Энергетический класс подземного толчка составил 9.5.
Второе землетрясение произошло 22 января в 11:19, его энергетический класс – 10.3. Эпицентры обоих толчков находились в центральной части Байкала, сообщает Байкальский филиал Геофизической службы РАН.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение, его эпицентр находился в горах Восточного Саяна.
На Байкале произошло два землетрясения
Происшествия, Фото:
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