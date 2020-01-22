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В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель

В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После столкновения автомобиль с беременной врезался в забор

Накануне, 21 января, около 22.20 часов в центре Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель. Авария произошла на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая. 



Автомобиль «Тойота Хайлендер» под управлением беременной женщины двигался в направлении Центрального рынка по главной дороге. В это время со стороны улицы Смолина справа выехала «Тойота Калдина». Водитель «Тойоты» не уступил преимущество «Хайлендеру», в результате чего произошло столкновение.

От удара «Тойота Хайлендер» выехала с проезжей части и врезалась в забор.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Автомобиль медицины катастроф приехал для оказания помощи беременной женщине. К счастью, серьёзно она не пострадала. 







Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе Бурятии травмы в результате ДТП получил пожилой водитель микроавтобуса.

В октябре 2019 года под трамвай попали две женщины, переходившие в неположенном месте. Одна из них была беременна, в результате ей пришлось делать кесарево сечение
ДТП
 
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