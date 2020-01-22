В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель

Накануне, 21 января, около 22.20 часов в центре Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель. Авария произошла на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая.
Автомобиль «Тойота Хайлендер» под управлением беременной женщины двигался в направлении Центрального рынка по главной дороге. В это время со стороны улицы Смолина справа выехала «Тойота Калдина». Водитель «Тойоты» не уступил преимущество «Хайлендеру», в результате чего произошло столкновение.
От удара «Тойота Хайлендер» выехала с проезжей части и врезалась в забор.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Автомобиль медицины катастроф приехал для оказания помощи беременной женщине. К счастью, серьёзно она не пострадала.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе Бурятии травмы в результате ДТП получил пожилой водитель микроавтобуса.
В октябре 2019 года под трамвай попали две женщины, переходившие в неположенном месте. Одна из них была беременна, в результате ей пришлось делать кесарево сечение.