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В Чите мужчина украл деньги из кассы бара

В Чите мужчина украл деньги из кассы бара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл средства, пока сотрудница бара спала

В полицию в Чите поступило заявление от владельца одного из развлекательных заведений города о краже денег из кассы. Накануне происшествия сотрудница бара заснула на рабочем месте, а когда проснулась, при подсчёте выручки обнаружила недостачу в семь тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре полицейские задержали и доставили в отдел полиции злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, зашёл за барную стойку и украл средства из кассы.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
кража
 
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