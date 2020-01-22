Мэр поручил обследовать все коллекторы города
Сегодня, 22 января, в 8:30 в тепловом колодце по улице Геологическая в Улан-Удэ погибли четыре человека без определённого места жительства. По предварительным данным, произошло возгорание, затем задымление. Коллектор находится в зоне ответственности ПАО «ТГК-14».
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил провести ревизию всех коллекторов города. Сегодня после всех необходимых оперативно-следственных мероприятий коммунальщики проверят данный колодец на предмет технологических нарушений. В каждом тепловом коллекторе имеется оборудование, вентили, они обеспечивают бесперебойное поступление горячей воды и отопления для жителей города.
- Управление по ЧС администрации города совместно с сотрудниками «ТГК-14» и МЧС по Бурятии проведут рейды по колодцам и коллекторам, на предмет проживания в них лиц без определённого места жительства, технического состояния оборудования, - сообщает управление по информационной политике.
По итогам рейда и ревизии будут приняты меры, обеспечивающие безопасную работу коллекторов.
В Улан-Удэ в колодце погибли 4 человека
Происшествия, Фото:
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