Неизвестные расплачивались утерянной кредитной картой горожанки
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже денег с банковской карты.
Заявление о краже средств поступило в отдел полиции 19 января. Женщина сообщила, что ей на телефон пришли смс-уведомления о списании восьми тысяч рублей с утерянной кредитной карты. Неизвестные расплатились чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах на улице Ключевской, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Приметы подозреваемых:
- мужчина европейской внешности, среднего телосложения. Одет в чёрную куртку ниже колен (с капюшоном с меховой опушкой), шапку чёрного цвета, джинсы синие, кроссовки зимние тёмного цвета.
- женщина европейской внешности, худощавого телосложения. Одета в синюю куртку с капюшоном, шапку чёрного цвета, джинсы синие, кроссовки зимние бежевого цвета.
При наличии какой-либо информации о гражданах на видео полицейские просят позвонить по телефонам: 8(983)538-60-43, 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже денег с карты
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