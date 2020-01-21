В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже денег с карты

Неизвестные расплачивались утерянной кредитной картой горожанки



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже денег с банковской карты.



Заявление о краже средств поступило в отдел полиции 19 января. Женщина сообщила, что ей на телефон пришли смс-уведомления о списании восьми тысяч рублей с утерянной кредитной карты. Неизвестные расплатились чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах на улице Ключевской, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Приметы подозреваемых:



- мужчина европейской внешности, среднего телосложения. Одет в чёрную куртку ниже колен (с капюшоном с меховой опушкой), шапку чёрного цвета, джинсы синие, кроссовки зимние тёмного цвета.

- женщина европейской внешности, худощавого телосложения. Одета в синюю куртку с капюшоном, шапку чёрного цвета, джинсы синие, кроссовки зимние бежевого цвета.



При наличии какой-либо информации о гражданах на видео полицейские просят позвонить по телефонам: 8(983)538-60-43, 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



