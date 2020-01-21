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В Забайкалье вора вычислили по следам на снегу

В Забайкалье вора вычислили по следам на снегу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина проник в дом односельчанки

В Забайкалье к полицейским обратилась 36-летняя жительница посёлка Могойтуй. Она рассказала, что неизвестные проникли в её дом и украли два телевизора и цифровой тюнер. Заявительница оценила ущерб в шесть тысяч рублей. 

Обнаруженные и изъятые на месте экспертом-криминалистом следы на снегу позволили в кратчайший срок установить и задержать подозреваемого. 
 
Им оказался ранее судимый за кражу 32-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина, зная о том, что хозяйки нет дома, выставил стекло на веранде и, сломав замок на двери, проник в дом. 
 
Телевизор и тюнер стражи порядка изъяли дома у задержанного. По словам подозреваемого, пока он переносил украденное, второй телевизор упал и сломался. Данная информация проверяется. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
 
На время следствия подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

кража
 
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