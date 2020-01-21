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В Бурятии добровольные пожарные потушили автомобиль

В Бурятии добровольные пожарные потушили автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорание произошло на трассе Улан-Удэ - Курумкан 

Накануне добровольная пожарная команда сельского поселения «Нестеревское» ликвидировала возгорание на трассе Улан-Удэ – Курумкан в Прибайкальском районе. На момент прибытия огнеборцев автомобиль уже горел. 

В результате пожара площадь составила 3 кв. м. Предварительно причиной послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Всего с начала года добровольные пожарные отряды Бурятии ликвидировали 9 пожаров. В республике осуществляют свою деятельность 368 подразделений общей численностью почти 2 тысячи человек. Все они занесены в сводный реестр добровольных пожарных и застрахованы.

- В республике продолжается работа по совершенствованию правовых, организационных и материально-технических условий для функционирования ДПО. Многие главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций обустраивают пожарные депо для размещения техники, решают вопросы по их оборудованию современными средствами пожаротушения, мотопомпами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 

 
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