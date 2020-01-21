В Иркутске налётчик и кассир имитировали ограбление АЗС

Кассир выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и позвала налётчика



В Иркутске сотрудники угрозыска задержали подозреваемых в краже денег из кассы автозаправочной станции. Установлено, что преступление было замаскировано под разбойное нападение, главные роли в котором исполнила кассир АЗС и её приятель.



- В полицию поступил звонок от прибывших на автозаправку инкассаторов, которые обнаружили оператора-кассира в одном из подсобных помещений. Руки женщины были связаны, а на теле имелись телесные повреждения. Она рассказала, что незадолго до этого на станцию ворвался вооружённый преступник и, угрожая пистолетом, забрал из сейфа деньги, - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



Полиция задержала по горячим следам 40-летнего неоднократно судимого местного жителя. У подозреваемого обнаружили украденные деньги, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС, который он взял с собой, чтобы уничтожить улики.



Как рассказал мужчина, нападение было заранее спланировано им вместе со знакомой, работавшей кассиром на АЗС. Женщина выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и предупредила об этом налётчика. Также соучастница специально оставила вход для персонала открытым.



Мужчина забрал деньги, ударил сообщницу рукояткой пистолета по голове и скрылся с места происшествия.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина заключён под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



