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В Иркутске налётчик и кассир имитировали ограбление АЗС

В Иркутске налётчик и кассир имитировали ограбление АЗС
Происшествия, 
Кассир выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и позвала налётчика

В Иркутске сотрудники угрозыска задержали подозреваемых в краже денег из кассы автозаправочной станции. Установлено, что преступление было замаскировано под разбойное нападение, главные роли в котором исполнила кассир АЗС и её приятель.

- В полицию поступил звонок от прибывших на автозаправку инкассаторов, которые обнаружили оператора-кассира в одном из подсобных помещений. Руки женщины были связаны, а на теле имелись телесные повреждения. Она рассказала, что незадолго до этого на станцию ворвался вооружённый преступник и, угрожая пистолетом, забрал из сейфа деньги, - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция задержала по горячим следам 40-летнего неоднократно судимого местного жителя. У подозреваемого обнаружили украденные деньги, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС, который он взял с собой, чтобы уничтожить улики.

Как рассказал мужчина, нападение было заранее спланировано им вместе со знакомой, работавшей кассиром на АЗС. Женщина выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и предупредила об этом налётчика. Также соучастница специально оставила вход для персонала открытым.

Мужчина забрал деньги, ударил сообщницу рукояткой пистолета по голове и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина заключён под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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