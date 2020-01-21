Мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении
Накануне, 20 января, около семи часов вечера в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП. 59-летний водитель машины «Тойота Хайлэндер», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска на 49 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 3 км от села Нижний Убукун, сбил 30-летнего мужчину.
Мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении, был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Водитель был пьян, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадавших госпитализировали в больницу.
На трассе в Бурятии водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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