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В Чите мужчина украл деньги с карты пенсионера

В Чите мужчина украл деньги с карты пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины вместе лежали в одной палате в больнице 

В отдел полиции Читы поступило заявление от 72-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестные украли с его банковской карты восемь тысяч рублей. 

Пенсионер обнаружил пропажу денег, когда проходил лечение в одной из городских больниц.

Оперативники установили и задержали ранее судимого жителя посёлка Новокручининск. Он находился в одной палате с потерпевшим в период лечения. Выяснилось, что подозреваемый в день выписки попросил телефон у пенсионера, чтобы позвонить и вышел в коридор. С помощью «мобильного банка» он перевёл на свою карту деньги потерпевшего, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды. 
 
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 

кража
 
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