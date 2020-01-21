В Чите мужчина украл деньги с карты пенсионера



В отдел полиции Читы поступило заявление от 72-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестные украли с его банковской карты восемь тысяч рублей.



Пенсионер обнаружил пропажу денег, когда проходил лечение в одной из городских больниц.



Оперативники установили и задержали ранее судимого жителя посёлка Новокручининск. Он находился в одной палате с потерпевшим в период лечения. Выяснилось, что подозреваемый в день выписки попросил телефон у пенсионера, чтобы позвонить и вышел в коридор. С помощью «мобильного банка» он перевёл на свою карту деньги потерпевшего, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



