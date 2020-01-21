Персонал школы организовал эвакуацию учащихся
20 января в посёлке Новая Чара Каларского района произошёл пожар в школе. Возгорание случилось в помещении медицинского работника, расположенном на первом этаже здания.
Здание школы оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Благодаря этому персонал школы своевременно организовал эвакуацию учащихся в безопасное место.
Для тушения пожара привлекались 2 автоцистерны и 6 человек личного состава от 22-й пожарно-спасательной части посёлка Новая Чара и 1 автоцистерна и 4 человека личного состава от пожарной команды № 17 ОАО РЖД.
- Людей в здании обнаружено не было, и огнеборцы приступили к ликвидации возгорания. В течение 25 минут пожар был потушен. Пострадавших в результате пожара нет, помещение, в котором произошло возгорание, повреждено огнём на площади 25 квадратных метров. Сегодня учебный процесс был приостановлен, однако уже завтра он продолжится, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электроприборов. На месте происшествия продолжает работать дознаватель государственного пожарного надзора, который установит точную причину возгорания.
В Забайкалье в школе произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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