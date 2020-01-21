В Улан-Удэ столкнулись мусоровоз и легковушка

Авария случилась в вечерний «час-пик»
Накануне, 20 января, в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября в сторону центра города произошло ДТП.
По словам очевидца, столкнулись автомобиль «Тойота Королла» и мусоровоз.
В результате ДТП пострадавших нет, однако авария случилась в «час-пик» - около 18:30 - и на участке дороги образовалась пробка.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль «ГАЗ Next» выехал на «встречку», где столкнулся с фурой «SCANIA». По словам спасателей, водитель грузовика почти
не пострадал.
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