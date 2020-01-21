Произошла коммунальная авария
Накануне, 20 января, произошло аварийное отключение тепла в Октябрьском районе Улан-Удэ. В 13:50 для устранения утечки на подающем трубопроводе до административного здания улицы Намжилова, 17А было отключено теплоснабжение на 38 домов частного сектора.
Под отключение попали дома по улице Шумяцкого 26 блок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Намжилова: 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39.
В 17:40 заменён участок стального трубопровода. Теплоснабжение включили по нормальной схеме. Время отключения составило почти 4 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ 38 домов частного сектора оставались без тепла
Происшествия, Фото:
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