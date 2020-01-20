В Улан-Удэ мужчина напал на ученицу школы и попытался её раздеть









Помимо этого, следствием будет решён вопрос о понуждении органов местного самоуправления и администрации школы к принятию дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности детей на территории учреждения.







20 января 2020 года утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в Улан-Удэ на территории школы напал на 17-летнюю девушку, которая направлялась на занятия. Он похитил у неё деньги и пытался раздеть. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».По данным следствия, 20 января ранним утром ученица 11 класса шла на занятия в школу, расположенную по улице Ключевская. На территории школы со спины её догнал незнакомый мужчина, распылил газ из баллончика в лицо и потребовал деньги. Испуганная ученица отдала ему 700 рублей. Затем мужчина попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера. Однако он испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия.- Следствием изъяты видеозаписи с устройств наружного видеонаблюдения, расположенных на здании образовательного учреждения. Часть из записей обработано, но на них злоумышленник запечатлен со спины. Обработка остальных записей продолжается. Также по уголовному делу в настоящее время проводится комплекс других необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия, изобличение и задержание злоумышленника. Просим всех граждан, кому известны любые подробности, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.