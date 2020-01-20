В Бурятии студент колледжа обчистил дачу

Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года



В Иволгинском районе Бурятии 24 ноября в полицию поступило заявление о краже. 72-летний улан-удэнец рассказал, что кто-то украл из его дачного дома в селе Гурульба бытовые утварь и технику, из гаража на участке – четыре автомобильных колеса.



Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подозреваемым оказался проживающий неподалёку 17-летний студент колледжа. Он совершил кражу, зная о том, что владельцы дачи проживают здесь только в тёплое время года. Украденное имущество он частично продал, часть обнаружили у него дома.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.





