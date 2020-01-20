 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

В Бурятии студент колледжа обчистил дачу

В Бурятии студент колледжа обчистил дачу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года

В Иволгинском районе Бурятии 24 ноября в полицию поступило заявление о краже. 72-летний улан-удэнец рассказал, что кто-то украл из его дачного дома в селе Гурульба бытовые утварь и технику, из гаража на участке – четыре автомобильных колеса.

Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемым оказался проживающий неподалёку 17-летний студент колледжа. Он совершил кражу, зная о том, что владельцы дачи проживают здесь только в тёплое время года. Украденное имущество он частично продал, часть обнаружили у него дома.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии студент колледжа обчистил дачу
В Бурятии студент колледжа обчистил дачу
Происшествия, 20.01.2020
Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года
В Бурятии доброволец за 11 минут потушил горящую баню
В Бурятии доброволец за 11 минут потушил горящую баню
Происшествия, 20.01.2020
Добровольный пожарный первым прибыл на место пожара
В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись грузовик и легковушка
В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия, 20.01.2020
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели два гаража и три машины
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели два гаража и три машины
Происшествия, 20.01.2020
Пожары произошли из-за короткого замыкания обогревателя двигателей машин
Двое туристов едва не утонули на Байкале
Двое туристов едва не утонули на Байкале
Происшествия, 20.01.2020
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды. ВИДЕО
Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Происшествия, 20.01.2020
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
Происшествия, 20.01.2020
Пешеход получил травмы различной степени тяжести

В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
Происшествия, 20.01.2020
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии 
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
Происшествия, 18.01.2020
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Происшествия, 18.01.2020
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
Происшествия, 18.01.2020
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
Происшествия, 18.01.2020
Девочку нашли поздним вечером одну на улице

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^