Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года
В Иволгинском районе Бурятии 24 ноября в полицию поступило заявление о краже. 72-летний улан-удэнец рассказал, что кто-то украл из его дачного дома в селе Гурульба бытовые утварь и технику, из гаража на участке – четыре автомобильных колеса.
Ущерб составил более 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемым оказался проживающий неподалёку 17-летний студент колледжа. Он совершил кражу, зная о том, что владельцы дачи проживают здесь только в тёплое время года. Украденное имущество он частично продал, часть обнаружили у него дома.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
В Бурятии студент колледжа обчистил дачу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года
Пострадавших доставили в больницу
Добровольный пожарный первым прибыл на место пожара
«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто
Водитель был зажат в автомобиле
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
Пожары произошли из-за короткого замыкания обогревателя двигателей машин
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды. ВИДЕО
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
Пешеход получил травмы различной степени тяжести
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
Девочку нашли поздним вечером одну на улице