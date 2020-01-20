 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто

«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто
Происшествия, 
Водитель был зажат в автомобиле

В минувшее воскресенье спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о ДТП на мосту через реку Большая Речка (325 км автодороги Р-258 Байкал «Иркутск - Улан-Удэ - Чита», Кабанского района).

Как сообщал «Байкал-Daily», автомобиль «ГАЗ Next» выехал на «встречку», где столкнулся с фурой «SCANIA».

В автомобиле «ГАЗ Next» в результате аварии был зажат водитель, житель Абакана.

- В кратчайшие сроки спасатели прибыли на место. К этому времени очевидцы помогли заблокированному водителю выбраться из автомобиля. Спасатели совместно с очевидцами транспортировали мужчину до машины скорой помощи, передали врачам. Далее они оказали помощь сотруднику ДПС в регулировке движения, убрали мусор с проезжей части, а также погрузили в автомобиль «ГАЗ» выпавший из неё груз - 2 аппарата МРТ, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Несмотря на значительные повреждения «ГАЗ Next», водитель автомобиля, на удивление, практически не пострадал.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись грузовик и легковушка
В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия, 20.01.2020
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели два гаража и три машины
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорели два гаража и три машины
Происшествия, 20.01.2020
Пожары произошли из-за короткого замыкания обогревателя двигателей машин
Двое туристов едва не утонули на Байкале
Двое туристов едва не утонули на Байкале
Происшествия, 20.01.2020
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды. ВИДЕО
Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Происшествия, 20.01.2020
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
Происшествия, 20.01.2020
Пешеход получил травмы различной степени тяжести

В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
Происшествия, 20.01.2020
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии 
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
Происшествия, 18.01.2020
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Происшествия, 18.01.2020
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
Происшествия, 18.01.2020
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
Происшествия, 18.01.2020
Девочку нашли поздним вечером одну на улице
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
Происшествия, 18.01.2020
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
Происшествия, 18.01.2020
От удара у легковушки выбило стёкла
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
Происшествия, 18.01.2020
Девушка с весны не выходит на связь

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^