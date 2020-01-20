Водитель был зажат в автомобиле
В минувшее воскресенье спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о ДТП на мосту через реку Большая Речка (325 км автодороги Р-258 Байкал «Иркутск - Улан-Удэ - Чита», Кабанского района).
Как сообщал «Байкал-Daily», автомобиль «ГАЗ Next» выехал на «встречку», где столкнулся с фурой «SCANIA».
В автомобиле «ГАЗ Next» в результате аварии был зажат водитель, житель Абакана.
- В кратчайшие сроки спасатели прибыли на место. К этому времени очевидцы помогли заблокированному водителю выбраться из автомобиля. Спасатели совместно с очевидцами транспортировали мужчину до машины скорой помощи, передали врачам. Далее они оказали помощь сотруднику ДПС в регулировке движения, убрали мусор с проезжей части, а также погрузили в автомобиль «ГАЗ» выпавший из неё груз - 2 аппарата МРТ, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Несмотря на значительные повреждения «ГАЗ Next», водитель автомобиля, на удивление, практически не пострадал.
«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто
Водитель был зажат в автомобиле
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
Пожары произошли из-за короткого замыкания обогревателя двигателей машин
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды. ВИДЕО
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
Пешеход получил травмы различной степени тяжести
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
Девочку нашли поздним вечером одну на улице
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
От удара у легковушки выбило стёкла
Девушка с весны не выходит на связь