Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок



В полицию в посёлке Агинское Забайкальского края обратились местные жительницы (61 и 73 года). Они рассказали, что представитель банка обманом похитил у них деньги.



Во время следствия полицейские установили, что, являясь клиентами одного из интернет-банков, потерпевшие взяли в нём потребительские кредиты. Когда подошло время оплаты кредита, заявительницы связывались с сотрудником банка, который предложил им свою помощь в погашении кредита без процентов. По его просьбе женщины перевели на его счёт деньги, которые он якобы внёс в счёт погашения кредита.



После перевода денег абонентский номер сотрудника стал недоступен. Осознав, что их обманули, пенсионерки обратились в полицию.



Стражи порядка установили личность мошенника. Им оказался 39-летний работник банка. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что ранее судимый за мошенничество мужчина подозревается в серии подобных преступлений.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



