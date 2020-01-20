 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок

Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт 

В полицию в посёлке Агинское Забайкальского края обратились местные жительницы (61 и 73 года). Они рассказали, что представитель банка обманом похитил у них деньги. 

Во время следствия полицейские установили, что, являясь клиентами одного из интернет-банков, потерпевшие взяли в нём потребительские кредиты. Когда подошло время оплаты кредита, заявительницы связывались с сотрудником банка, который предложил им свою помощь в погашении кредита без процентов. По его просьбе женщины перевели на его счёт деньги, которые он якобы внёс в счёт погашения кредита. 

После перевода денег абонентский номер сотрудника стал недоступен. Осознав, что их обманули, пенсионерки обратились в полицию.

Стражи порядка установили личность мошенника. Им оказался 39-летний работник банка. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что ранее судимый за мошенничество мужчина подозревается в серии подобных преступлений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Работник банка в Забайкалье обманул пенсионерок
Происшествия, 20.01.2020
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
В Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода
Происшествия, 20.01.2020
Пешеход получил травмы различной степени тяжести

В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
В Бурятии в ДТП с фурой пострадал водитель грузовика
Происшествия, 20.01.2020
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
В Улан-Удэ дважды горели автомобили
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии 
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах
Происшествия, 18.01.2020
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным
Происшествия, 18.01.2020
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
В Улан-Удэ нашлась мама потерявшейся малышки
Происшествия, 18.01.2020
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшейся 5-летней девочки
Происшествия, 18.01.2020
Девочку нашли поздним вечером одну на улице
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
Происшествия, 18.01.2020
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
Происшествия, 18.01.2020
От удара у легковушки выбило стёкла
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
Происшествия, 18.01.2020
Девушка с весны не выходит на связь
В Улан-Удэ ограбили старшеклассника
В Улан-Удэ ограбили старшеклассника
Происшествия, 18.01.2020
Полиция раскрыла уличный грабёж
Заиграевский район Бурятии стал угрожаемой зоной по бешенству
Заиграевский район Бурятии стал угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия, 17.01.2020
Из-за заражённой собаки неблагополучным пунктом был признана территория села Челутай (24 км)
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
Происшествия, 17.01.2020
В МВД по Бурятии подвели итоги работы за 2019 год
В Иркутске разыскивают свидетелей убийства
В Иркутске разыскивают свидетелей убийства
Происшествия, 17.01.2020
Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения
^