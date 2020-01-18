Житель Бурятии отсидел срок за убийство, не признав себя виновным

Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
В пятницу, 17 января, из исправительной колонии строгого режима №1 в Твери вышел на свободу уроженец Бурятии Чимит Тармаев, чьё дело вызвало огромный резонанс в 2012-2013 годах.
- Чимит освободился. Состояние у него прекрасное, самочувствие тоже, - сообщила «Байкал-Daily» подруга Чимита Тармаева.
По её словам, пока он особых планов не строит, отдыхая в кругу друзей и родных.
В январе 2012 года ночью на станции метро «Киевская» в Москве на Чимита, которому тогда был 31 год, напали шесть агрессивно настроенных людей. Он не хотел вступать в конфликт, побежал и пытался сесть в вагон метро, но нападавшие его догнали и вытянули обратно. Во время драки, защищая свою жизнь, Чимит применил туристский нож. Он нанёс ножевые ранения двумя уроженцам Дагестана. Один из раненых скончался, второй оказался в больнице.
Чимит и защита настаивали: произошедшее было самообороной, необходимой для спасения его жизни. Сперва он был заключен под стражу в московском СИЗО. В январе 2013 года суд признал Чимита Тармаева виновным в убийстве и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Из-за отсутствия свободных мест по месту жительства в Бурятии, осуждённый был отправлен в тверскую колонию.
Все эти годы Чимит отказывался признавать себя виновным по статье «Убийство». Охране колонии он назывался как «незаконно осуждённый Тармаев, 1980 года рождения», отказывался пришивать номер осуждённого к своей робе. Всё это расценивалось как нарушение порядка, так что Чимит сидел и в штрафном изоляторе, и в помещении камерного типа – месте, где осуждённый проводит время в одиночестве, а кровать появляется только ночью. Из-за протестов Чимит не мог рассчитывать на досрочно-условное освобождение и отсидел полный срок.
Всё время, пока длилось следствие, Чимита активно поддерживали в Бурятии. Родные и близкие Чимита Тармаева, создав специальное сообщество в соцсети, смогли объединить в его поддержку не менее шести тысяч человек. Среди поддерживающих Чимита оказались не только жители Бурятии, но и других регионов. Сотни людей собирали материальную помощь матери Чимита на оплату услуг адвоката. В поддержку мужчины высказывались прежние депутаты Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев, Михаил Слипенчук, уже покойный депутат от Забайкальского края Иосиф Кобзон.
После оглашения приговора суда порядка 700 улан-удэнцев вышли на митинг в поддержку осуждённого. О деле тогда сообщали многие федеральные СМИ.
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Происшествия, Фото:
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