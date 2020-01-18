 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

В Бурятии растёт число смертей на пожарах

В Бурятии растёт число смертей на пожарах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики

В Бурятии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество пожаров и случаев травмирования при них людей. Однако гибель при пожарах возросла почти в два раза. С начала года пожары унесли жизни девяти человек, в аналогичном периоде прошлого года погибли пять человек.

Рост гибели и травмирования людей произошёл в городах Улан-Удэ, Гусиноозёрск и Северобайкальск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Основными причинами пожаров, повлекшими гибель людей, основными остаются три: неосторожное обращение с огнём – 59%, нарушение правил устройства электрооборудования – 23% и нарушение правил устройства печного отопления – 18%.

Эти данным были озвучены на первом в 2020 году заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал усилить пожарно-профилактическую работу.

- Мы не должны терять людей! - сказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», последняя трагедия произошла 14 января на улице Амбулаторная в Улан-Удэ. В машине скорой помощи скончался мужчина, которого пожарные вынесли из дома.

пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии растёт число смертей на пожарах
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
Происшествия, 18.01.2020
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
Происшествия, 18.01.2020
От удара у легковушки выбило стёкла
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
Происшествия, 18.01.2020
Девушка с весны не выходит на связь
В Улан-Удэ ограбили старшеклассника
В Улан-Удэ ограбили старшеклассника
Происшествия, 18.01.2020
Полиция раскрыла уличный грабёж
Заиграевский район Бурятии стал угрожаемой зоной по бешенству
Заиграевский район Бурятии стал угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия, 17.01.2020
Из-за заражённой собаки неблагополучным пунктом был признана территория села Челутай (24 км)
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
Происшествия, 17.01.2020
В МВД по Бурятии подвели итоги работы за 2019 год
В Иркутске разыскивают свидетелей убийства
В Иркутске разыскивают свидетелей убийства
Происшествия, 17.01.2020
Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения
В Улан-Удэ иномарка едва не протаранила полную людей остановку
В Улан-Удэ иномарка едва не протаранила полную людей остановку
Происшествия, 17.01.2020
Престарелый водитель «Хонды» «перескочил» через бордюр, избегая столкновения
В Улан-Удэ назначен ответственный за освещение города
В Улан-Удэ назначен ответственный за освещение города
Происшествия, 17.01.2020
МБУ «Горсвет» обрёл нового начальника
В Бурятии из горящей квартиры спасли мужчину
В Бурятии из горящей квартиры спасли мужчину
Происшествия, 17.01.2020
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Землетрясение зарегистрировано в Бурятии
Землетрясение зарегистрировано в Бурятии
Происшествия, 17.01.2020
Оно произошло утром на территории Тункинского района
В Улан-Удэ поймали налётчика на офис микрозаймов
В Улан-Удэ поймали налётчика на офис микрозаймов
Происшествия, 17.01.2020
Преступник уже отсидел в колонии год
В Забайкалье за сутки спилили 200 деревьев
В Забайкалье за сутки спилили 200 деревьев
Происшествия, 17.01.2020
Только за минувшие сутки были выявили четыре факта незаконных рубок
Улан-удэнец пытался уничтожить наркотики перед росгвардейцами
Улан-удэнец пытался уничтожить наркотики перед росгвардейцами
Происшествия, 17.01.2020
Росгвардейцы устроили погоню за мужчиной с марихуаной
^