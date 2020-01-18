Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
В Бурятии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество пожаров и случаев травмирования при них людей. Однако гибель при пожарах возросла почти в два раза. С начала года пожары унесли жизни девяти человек, в аналогичном периоде прошлого года погибли пять человек.
Рост гибели и травмирования людей произошёл в городах Улан-Удэ, Гусиноозёрск и Северобайкальск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Основными причинами пожаров, повлекшими гибель людей, основными остаются три: неосторожное обращение с огнём – 59%, нарушение правил устройства электрооборудования – 23% и нарушение правил устройства печного отопления – 18%.
Эти данным были озвучены на первом в 2020 году заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал усилить пожарно-профилактическую работу.
- Мы не должны терять людей! - сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», последняя трагедия произошла 14 января на улице Амбулаторная в Улан-Удэ. В машине скорой помощи скончался мужчина, которого пожарные вынесли из дома.
В Бурятии растёт число смертей на пожарах
Происшествия, Фото:
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