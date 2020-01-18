В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку

От удара у легковушки выбило стёкла
Сегодня, 18 января, около 13 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на Удинском мосту. Большой пассажирский автобус «ЛиАЗ» по маршруту №129 выезжал в сторону Центрального рынка, когда протаранил «Тойоту Пассо».
Удар получился сильным, так что у легковушки выбило стёкла. Водитель остался цел.
В результате столкновения «Пассо» откинуло вперёд, так что машина лишь чудом не врезалась в другие автомобили, ехавшие по главной дороге по Удинскому мосту.
Движение на данном участке в результате аварии ограничено.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января в ДТП с маршрутками на улице Боевая пострадали три женщины
. Накануне на Элеваторе иномарка после столкновения едва не врезалась в полную людей остановку
.
Люди стали чаще гибнуть на пожарах в трёх городах республики
От удара у легковушки выбило стёкла
Девушка с весны не выходит на связь
Полиция раскрыла уличный грабёж
Из-за заражённой собаки неблагополучным пунктом был признана территория села Челутай (24 км)
В МВД по Бурятии подвели итоги работы за 2019 год
Возможных свидетелей запечатлела камера наружного наблюдения
Престарелый водитель «Хонды» «перескочил» через бордюр, избегая столкновения
МБУ «Горсвет» обрёл нового начальника
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Оно произошло утром на территории Тункинского района
Преступник уже отсидел в колонии год
Трое подозреваемых взяты под стражу
Только за минувшие сутки были выявили четыре факта незаконных рубок
Росгвардейцы устроили погоню за мужчиной с марихуаной