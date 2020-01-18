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В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку

В Улан-Удэ большой автобус протаранил легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От удара у легковушки выбило стёкла

Сегодня, 18 января, около 13 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на Удинском мосту. Большой пассажирский автобус «ЛиАЗ» по маршруту №129 выезжал в сторону Центрального рынка, когда протаранил «Тойоту Пассо».

Удар получился сильным, так что у легковушки выбило стёкла. Водитель остался цел. 



В результате столкновения «Пассо» откинуло вперёд, так что машина лишь чудом не врезалась в другие автомобили, ехавшие по главной дороге по Удинскому мосту.

Движение на данном участке в результате аварии ограничено.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января в ДТП с маршрутками на улице Боевая пострадали три женщины. Накануне на Элеваторе иномарка после столкновения едва не врезалась в полную людей остановку
ДТП автобус
 
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