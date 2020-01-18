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В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка

В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Девушка с весны не выходит на связь

Сотрудники полиции разыскивают жительницу Улан-Удэ, уроженку Селенгинского района 24-летнюю Алену Доржиеву. Она мае 2019 года перестала выходить на связь с родственниками. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 25 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные чёрные, окрашены частично в каштановый цвет, глаза карие.

Особые приметы: татуировка-надпись на шее, татуировка в виде кошки в районе ключицы, шрамы от порезов на предплечье левой руки.

При наличии какой-либо информации о пропавшей граждан просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05.

пропавшие без вести
 
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