В Бурятии без вести пропала 24-летняя девушка

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Девушка с весны не выходит на связь



Сотрудники полиции разыскивают жительницу Улан-Удэ, уроженку Селенгинского района 24-летнюю Алену Доржиеву. Она мае 2019 года перестала выходить на связь с родственниками. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 25 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные чёрные, окрашены частично в каштановый цвет, глаза карие.



Особые приметы: татуировка-надпись на шее, татуировка в виде кошки в районе ключицы, шрамы от порезов на предплечье левой руки.



При наличии какой-либо информации о пропавшей граждан просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05.



