В Улан-Удэ ограбили старшеклассника

Полиция раскрыла уличный грабёж



Ночью 4 января 21-летний парень ограбил 17-летнего старшеклассника.



Школьник возвращался из гостей домой и на улице познакомился с двумя молодыми людьми. В ходе завязавшейся беседы компания переместилась погреться в магазин. Один из парней попросил у старшеклассника телефон, чтобы позвонить. Однако, выйдя из торговой точки, гаджет так и не вернул.



Заподозрив неладное, 17-летний парень отправился на поиски. Увидев его, потребовал отдать телефон. Возник конфликт, но вернуть смартфон не удалось.



Сегодня стало известно, что грабитель задержан. Он не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Собранные материалы переданы в СУ СК России по Республике Бурятия для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.





