Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Накануне вечером произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме в Селенгинском районе в городе Гусиноозёрск. На место незамедлительно выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 40.
На момент их прибытия был пожар на третьем этаже. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры спасён мужчина. С отравлением угарным газом он госпитализирован в медицинское учреждение.
На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава, 3 единицы техники. В результате пожара выгорела комната на площади 7 квадратных метров.
- Очаг пожара находился на диване. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Андрей Зазулин.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики ликвидировали 6 пожаров, из них 1 - в Улан-Удэ.
Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, в частности при курении.
- Следите за исправностью электропроводки, электрических и нагревательных приборов, печного отопления. В случае пожара немедленно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии из горящей квартиры спасли мужчину
Происшествия, Фото:
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