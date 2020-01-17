В Бурятии из горящей квартиры спасли мужчину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении



Накануне вечером произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме в Селенгинском районе в городе Гусиноозёрск. На место незамедлительно выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 40.



На момент их прибытия был пожар на третьем этаже. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры спасён мужчина. С отравлением угарным газом он госпитализирован в медицинское учреждение.



На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава, 3 единицы техники. В результате пожара выгорела комната на площади 7 квадратных метров.



- Очаг пожара находился на диване. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Андрей Зазулин.



Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики ликвидировали 6 пожаров, из них 1 - в Улан-Удэ.



Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, в частности при курении.



- Следите за исправностью электропроводки, электрических и нагревательных приборов, печного отопления. В случае пожара немедленно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

