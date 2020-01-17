Оно произошло утром на территории Тункинского района
Подземный толчок был зафиксирован утром в пятницу на территории Тункинского района Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 7:23 по местному времени (2:23 мск) в точке с координатами 51.77 северной широты 101.62 восточной долготы. Эпицентр находился в горах Восточного Саяна, в 10 км от популярного бальнеологического курорта «Нилова Пустынь» и посёлка Хойто-Гол.
Энергетический класс подземного толчка - 9,8, магнитуда по формуле - 3,2.
Землетрясение зарегистрировано в Бурятии
Происшествия, Фото:
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