Землетрясение зарегистрировано в Бурятии

Оно произошло утром на территории Тункинского района



Подземный толчок был зафиксирован утром в пятницу на территории Тункинского района Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 7:23 по местному времени (2:23 мск) в точке с координатами 51.77 северной широты 101.62 восточной долготы. Эпицентр находился в горах Восточного Саяна, в 10 км от популярного бальнеологического курорта «Нилова Пустынь» и посёлка Хойто-Гол.



Энергетический класс подземного толчка - 9,8, магнитуда по формуле - 3,2.

