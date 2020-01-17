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В Улан-Удэ поймали налётчика на офис микрозаймов

В Улан-Удэ поймали налётчика на офис микрозаймов
Происшествия, 
Преступник уже отсидел в колонии год

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года в офисе микрозаймов на улице Краснофлотская в Улан-Удэ произошёл разбой. Мужчина в медицинской маске вошёл в офис микрофинансовой точки и, угрожая из сотруднице ножом, забрал деньги. Его добычей стали шесть тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что подозреваемый задержан. Это житель Улан-Удэ, 28 лет, официально он нигде не работает.

- В 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и в течение года отбывал наказание в колонии-поселении, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся следствие.


разбой
 
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