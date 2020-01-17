Трое подозреваемых взяты под стражу
Правоохранительные органы Иркутской области задержали участники участников группы по подозрению в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины.
По предварительной информации, организатором незаконной деятельности выступал учредитель и директор профильной организации, проживающий в городе Зима Иркутской области. Его соучастниками являлись наёмный работник и юрист возглавляемой им фирмы. Ещё один активный участник группы был задержан в Забайкальском крае недалеко от государственной границы России.
При обысках по местам жительства подозреваемых, на предприятиях, складах, цехах переработки и отгрузки древесины изъято 20 единиц лесозаготовительной техники стоимостью около 30 миллионов рублей, а также внедорожники премиум-класса.
Кроме того, обнаружены банковские карты, компьютеры, деньги в различной иностранной валюте, документация и другие вещественные доказательства.
По ходатайству следствия, трое подозреваемых решением суда заключены под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
- В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 миллионов рублей. Предварительное расследование продолжается, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области предотвратили вывоз за границу леса на 50 млн
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