В Забайкалье за сутки спилили 200 деревьев

Только за минувшие сутки были выявили четыре факта незаконных рубок
16 января в Карымском районе в полицию поступила информация о том, что на территории района кто-то незаконно заготавливает древесину. Полицейские выехали в лесной массив и, в 20 километрах от посёлка Андрияновка, обнаружили автомобиль «ЗИЛ», гружённый спиленными деревьями. Увидев полицейских, водитель попытался скрыться. Для задержания машины стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.
За рулём оказался 32-летний ранее судимый житель Могойтуя. Изъята машина «ЗИЛ-131», 30 деревьев породы лиственница и бензопила.
В Шелопугинском районе был установлен подозреваемый в незаконной рубке 128 деревьев породы лиственница, совершенной в нескольких километрах от села Даякон. Им оказался 32-летний местный житель. На месте были изъяты следы протекторов шин машины, спилы деревьев. По месту жительства подозреваемого изъята бензопила.
В этот же день полицейские пресекли ещё два факта незаконной порубки деревьев породы сосна на территории Нерчинского и Петровск-Забайкальского районов.
В настоящее время по всем фактам устанавливается сумма причинённого ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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