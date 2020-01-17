Улан-удэнец пытался уничтожить наркотики перед росгвардейцами

Росгвардейцы устроили погоню за мужчиной с марихуаной



Вчера, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны на остановке общественного транспорта на улице Октябрьская в Улан-Удэ заметил подозрительного мужчину. Он при виде патрульного автомобиля попытался скрыться во дворе жилого дома.



В ходе непродолжительной погони мужчина вытащил из кармана полиэтиленовый свёрток и разорвал его, высыпав содержимое на землю.



Осмотрев местность, сотрудники Росгвардии определили, что это растительная масса с характерным запахом марихуаны. На место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. В присутствии понятых вещество было изъято и направлено на экспертизу.



По результатам экспертизы было установлено, что растительное вещество является марихуаной общим весом более 60 граммов.



- В отношении задержанного 26-летнего гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





