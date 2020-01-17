Из-за заражённой собаки неблагополучным пунктом был признана территория села Челутай (24 км)
В селе Челутай (24 км) Заиграевского района Бурятии принимаются меры по предотвращению распространения бешенства.
Напомним, что ранее в этом населённом пункте собака сорвалась с цепи и напала на четверых людей. Хозяин животного заметил странное поведение собаки – светобоязнь, отказ от еды и воды, агрессию. Однако по его словам, собака всегда отличалась особой агрессией, поэтому подозрений о бешенстве не возникало.
16 января экспертиза подтвердила опасное заболевание собаки. Стоит отметить, что заражение домашних животных может возникнуть только при непосредственном контакте с больными животными.
В этот же день прошло внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при администрации МО «Заиграевский район», по результатам которого принято решение об определении неблагополучным по бешенству пунктом территорию села Челутай (24 км), угрожаемой зоной всю территорию Заиграевского района. На данный момент во дворе, где была выявлена больная бешенством собака, проводятся вынужденные ветеринарно-санитарные работы и меры по предотвращению распространения заболевания. Госветслужбой района запланированы мероприятия по подворовому обходу неблагополучного пункта с целью выявления больных и подозрительных по заболеванию животных, а также проведению вынужденных вакцинаций.
Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии Республики Бурятия, в случае обнаружения странного, нетипичного поведения животных (светобоязнь, отказ от еды и воды, агрессия) незамедлительно сообщить в районные отделы государственной ветеринарной службы или по круглосуточному телефону горячей линии ведомства 8 (3012) 44-85-82.
Заиграевский район Бурятии стал угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия, Фото:
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