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В Бурятии у осуждённых вымогали деньги под угрозой убийства

В Бурятии у осуждённых вымогали деньги под угрозой убийства
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка подтвердила жалобы осуждённых на вымогательство

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №2 пожаловались уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой на вымогательства денег. По их словам, так называемые «отрицалы» (на жаргоне – те, кто не подчиняются требованиям администрации колонии) вымогают деньги у других осуждённых, угрожая избиением и даже убийством.

После обращения состоялись проверки. Сегодня стало известно, что Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подтвердила доводы осуждённых.

- В деятельности ИК-2 выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части несоблюдения режимных требований, некачественного проведения обысков и личной безопасности осуждённых, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Прокурор внёс представление начальнику исправительной колонии № 2.

Следователи улан-удэнской полиции возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.


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