В Бурятии катавшийся на лодке турист сломал позвонок

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Судоводителя наказали за травму пассажира



В Бурятии 28-летний житель Баргузинского района признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что 12 июля прошлого года в акватории озера Байкал в районе села Горячинск Прибайкальского района мужчина катал четырёх пассажиров на моторной лодке «Бриз-17» за денежное вознаграждение.



Один из пассажиров разместился в носовой части лодки. При движении судна по волнам на высокой скорости он получил компрессионный перелом поясничного позвонка 1 степени.



Решением суда судоводителю назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

