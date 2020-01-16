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В Бурятии катавшийся на лодке турист сломал позвонок

В Бурятии катавшийся на лодке турист сломал позвонок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Судоводителя наказали за травму пассажира

В Бурятии 28-летний житель Баргузинского района признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что 12 июля прошлого года в акватории озера Байкал в районе села Горячинск Прибайкальского района мужчина катал четырёх пассажиров на моторной лодке «Бриз-17» за денежное вознаграждение.

Один из пассажиров разместился в носовой части лодки. При движении судна по волнам на высокой скорости он получил компрессионный перелом поясничного позвонка 1 степени.

Решением суда судоводителю назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.
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