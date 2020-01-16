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В Чите военнослужащий зарезал двух собутыльников

В Чите военнослужащий зарезал двух собутыльников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина несколько раз ударил ножом мужчин из-за возникшей ссоры

В Чите 15 января в одном из общежитий были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

По имеющимся данным, 15 января около 18 часов мужчина в ходе распития спиртного и возникшей ссоры несколько раз ударил ножом двух мужчин. Они скончались на месте.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является военнослужащим, его жертвы – гражданские лица, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СУ СКР по Забайкальскому краю Егора Маркова.

- Если подтвердится информация о том, что подозреваемый является военнослужащим, дело будет передано в военное следственное управление СК РФ, - цитирует ТАСС Маркова.

Подозреваемый задержан на 48 часов, следователи готовят документы для избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе осмотра места происшествия были изъяты предметы и биологические образцы, по которым будут назначены судебные экспертизы. Медицинские экспертизы проведут по телам потерпевших. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.




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