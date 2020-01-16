Местных жителей призывают быть предельно внимательными
В Ангарске полицейские призывают местных жителей проявлять бдительность при совершении любых операций с наличными. Только с начала года в городе зарегистрировано пять фактов сбыта поддельных денежных знаков. Все – банкноты номиналом пять тысяч рублей, имели серию «СА».
В первую очередь жителям необходимо обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков, а также элементов защиты. Если пунктирная защитная нить, расположенная на оборотной стороне купюры, легко сдвигается в сторону или имеет неровности, потёртости, то это фальшивка. Также на поддельных купюрах легко стирается серийных знак, если на него попадёт жидкость.
- Полицейские просят ангарчан при обнаружении ненастоящих денег запомнить приметы человека, расплатившегося фальшивкой, направление его маршрута следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер используемого им транспорта, а также иные сведения, способствующие установлению личности преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске появились фальшивые пятитысячные купюры
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