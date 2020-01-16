В Улан-Удэ в ДТП с маршрутками пострадали три женщины

- В результате ДТП трое пассажирок маршрутных автобусов доставлены в медучреждение для осмотра медиками. По предварительным данным, у них ушибы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





По информации «Байкал-Daily», также пострадал мужчина. Во время столкновения он ударился зубами, выбив один зуб. Дожидаться медиков этот мужчина не стал.





















