В Улан-Удэ в ДТП с маршрутками пострадали три женщины

Сегодня в 14:50 на улице Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутных автобусов.
По предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» врезался в на стоящую перед светофором автомашину «Газель». За рулём отечественного автомобиля находился 51-летний мужчина. «Газель» впоследствии столкнулась с кроссовером «Аутлендер». Оба микроавтобуса - маршрутные такси, один №97, другой - №25.
- В результате ДТП трое пассажирок маршрутных автобусов доставлены в медучреждение для осмотра медиками. По предварительным данным, у них ушибы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По информации «Байкал-Daily», также пострадал мужчина. Во время столкновения он ударился зубами, выбив один зуб. Дожидаться медиков этот мужчина не стал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии по вине пьяного водителя погибла женщина. Мужчина сбил женщину и скрылся, бросив свой автомобиль. Однако вскоре его задержали.
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