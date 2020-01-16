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В Бурятии бешеная собака покусала четверых людей

В Бурятии бешеная собака покусала четверых людей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бешеная собака сорвалась с цепи и побежала по селу

На днях в селе Челутай Заиграевского района Бурятии бешеная собака покусала четверых людей. Об этом рассказал сегодня, 16 января, на круглом столе по проблеме регулирования численности безнадзорных животных начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев.

- Буквально вчера мы поставили диагноз по бешенству собаки, которая сорвалась с цепи, побежала по деревне и покусала четверых людей. Она также контактировала с другими собаками. Обстоятельства выясняются, меры принимаются, - сказал Эрдэм Сангадиев.

Основными переносчиками бешенства являются плотоядные хищники – волки и лисицы. Возможно, собака контактировала с больными бешенством дикими животными.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января в селе Илька Заиграевского района Бурятии бешеная лиса напала на собак. Хозяин вышел во двор на лай собак и застрелил больное животное.
бешенство
 
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