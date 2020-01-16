Вор так и не смог перевести чужие деньги на свой счёт «Мобильный банк»
В Краснокаменском районе Забайкальского края в полицию обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили у неё сотовый телефон.
Установлено, что накануне женщина отдыхала в одном из баров города и обнаружила пропажу своего смартфона, который оставила на столе без присмотра. Она немедленно связалась с банком и заблокировала банковскую карту, к которой была подключена услуга «Мобильный банк».
Полицейские установили, что к краже телефона причастен 29-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Выяснилось, что подозреваемый несколько раз пытался перевести на свой счёт 20 тысяч рублей через услугу «Мобильный банк», но это ему не удалось, так как карта была заблокирована.
-Украденный телефон изъят и возвращён потерпевшей. Гражданин понесёт ответственность за кражу чужого имущества и покушение на кражу денежных средств с банковского счета, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка успела заблокировать карту после кражи смартфона
Происшествия, Фото:
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