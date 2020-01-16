 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В Братске полицейский стал свидетелем грабежа в магазине

В Братске полицейский стал свидетелем грабежа в магазине
Происшествия, 
Он смог предотвратить преступление

Оказался в нужное время в нужном месте. Именно так можно охарактеризовать ситуацию с полицейским-водителем из Братска, на минутку зашедшим в магазин и предотвратившим совершаемое там преступление, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Утром 13 января, находясь на дежурстве, полицейский-водитель зашёл в магазин. Уже направляясь к выходу, он услышал, как закричала кассир вслед убегавшему с ящиком пива молодому человеку. Полицейский принял решение о задержании грабителя. На улице мужчину уже ждал автомобиль.

Пытаясь заскочить в салон, беглец поскользнулся, выронив из коробки несколько бутылок. Заметив преследовавшего его полицейского, он забросил коробку на заднее сиденье и убежал.

Старший сержант Сергей Старов, понимая, что находившиеся в машине приятели подозреваемого могут скрыться и избавиться от улик, выдернул ключи из замка зажигания и охранял место происшествия до прибытия подкрепления. Вскоре подъехал экипаж ППС и следственно-оперативная группа.


грабеж полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
В Улан-Удэ устанавливают, были ли участники страшного ДТП пьяны
Происшествия, 16.01.2020
Один из пострадавших в страшном ДТП на Саянах впал в кому
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Иркутянка прошла курсы у афериста и отдала ему 30 тысяч
Происшествия, 16.01.2020
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия, 16.01.2020
Бешеная лиса напала на собак  
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, 16.01.2020
Сельчанина арестовали на трое суток
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Происшествия, 16.01.2020
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
В Прибайкальском нацпарке поймали охотника
Происшествия, 16.01.2020
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 16.01.2020
Инцидент случился на «Шишковке»
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
В Забайкалье мошенники запугивали бизнесменов штрафами
Происшествия, 15.01.2020
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
В Чите беременная застряла в лифте перинатального центра
Происшествия, 15.01.2020
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Житель Бурятии убил обидчика своей матери
Происшествия, 15.01.2020
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^