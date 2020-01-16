Он смог предотвратить преступление
Оказался в нужное время в нужном месте. Именно так можно охарактеризовать ситуацию с полицейским-водителем из Братска, на минутку зашедшим в магазин и предотвратившим совершаемое там преступление, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Утром 13 января, находясь на дежурстве, полицейский-водитель зашёл в магазин. Уже направляясь к выходу, он услышал, как закричала кассир вслед убегавшему с ящиком пива молодому человеку. Полицейский принял решение о задержании грабителя. На улице мужчину уже ждал автомобиль.
Пытаясь заскочить в салон, беглец поскользнулся, выронив из коробки несколько бутылок. Заметив преследовавшего его полицейского, он забросил коробку на заднее сиденье и убежал.
Старший сержант Сергей Старов, понимая, что находившиеся в машине приятели подозреваемого могут скрыться и избавиться от улик, выдернул ключи из замка зажигания и охранял место происшествия до прибытия подкрепления. Вскоре подъехал экипаж ППС и следственно-оперативная группа.
В Братске полицейский стал свидетелем грабежа в магазине
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