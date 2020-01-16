Со счёта жительницы Иркутской области сняли более 140 тысяч

Женщина сама сообщила пин-код



На днях в полицию в Иркутской области поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки, которая лишилась более 140 тысяч рублей.



Пенсионерка пояснила, что ещё в конце октября 2019 года ей позвонила неизвестная женщина, представилась работником банка и сообщила об оформлении на её имя онлайн-кредита. Услышав в ответ от женщины, что она кредит не оформляла, лжесотрудница настаивала на обратном и убедила её в том, что якобы мошенники собираются снять эти деньги.



Для того чтобы остановить их действия, аферистка попросила пенсионерку сообщить ей пин-код, пришедший по СМС. Женщина сообщила пин-код, тем самым подтвердив онлайн-заявку на кредит и поступление денежных средств на её счёт. Прочитав СМС-сообщение о поступлении на её карту крупной денежной суммы, потерпевшая поверила звонившей мошеннице, которая потребовала вернуть деньги якобы банку, и выполнила все действия по её указанию. Не отключая телефон, находясь на связи с женщиной, перечислила сначала 120 тысяч рублей со своей карты на указанный номер Яндекс-кошелька, а через сутки после разблокировки карты банком, ещё 22 тысячи рублей.



Таким образом, жительница Иркутской области помогла мошенникам оформить на себя кредит, но деньги получили аферисты. Об этом заявительница узнала, лишь через месяц, когда ей позвонили настоящие сотрудники банка и сообщили, что нужно оплатить первый взнос за кредит.



13 января ещё одна жительница Слюдянки сообщила полицейским о краже 32 тысяч рублей с её кредитной карты. Пожилая женщина пояснила, что недавно пополнила счёт кредитной карты, после чего ей неоднократно звонили якобы из финансового учреждения. Неизвестная, представившаяся работницей банка, сказала, что деньги на счёт карты не поступили, а «ушли» в пользу другого лица. Чтобы их вернуть на карту, лжесотрудница попросил пенсионерку сообщить ей данные карты, пин-код из СМС, что она и сделала. А когда увидела, что с её карты произошло снятие 32 тысяч рублей, женщина поняла, что её обманули, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Внимание: не переводите денежные средства (предоплату) за товар или услугу, не убедившись в достоверности объявления, никому не сообщайте данные банковской карты (трёхзначный код с обратной стороны карты, коды из банковских смс-сообщений). Не общайтесь с лицами, представляющимися сотрудниками банков, которые сообщают о попытках снятия денег с ваших счетов, потому что настоящие служащие финансовых учреждений этого никогда не делают.

