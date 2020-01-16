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В Иркутской области в столовой работал осуждённый с открытой формой туберкулёза

В Иркутской области в столовой работал осуждённый с открытой формой туберкулёза
Происшествия, 
Осуждённые работали в столовой колонии без медкнижек

В Братском районе прокуратура совместно с главным государственный санитарным врачом проверила в исправительных учреждениях исполнение требований уголовно-исполнительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического законодательства.

Установлено, что 12 осуждённых одного из исправительных учреждений работали в столовой без проведения медосмотров и при отсутствии личных медкнижек. Более того, один из указанных осуждённых являлся больным активной формой туберкулёза.

Прокурор внёс представления начальникам учреждений, требования были удовлетворены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении некоторых должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Сотрудников оштрафовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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