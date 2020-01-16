Осуждённые работали в столовой колонии без медкнижек
В Братском районе прокуратура совместно с главным государственный санитарным врачом проверила в исправительных учреждениях исполнение требований уголовно-исполнительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического законодательства.
Установлено, что 12 осуждённых одного из исправительных учреждений работали в столовой без проведения медосмотров и при отсутствии личных медкнижек. Более того, один из указанных осуждённых являлся больным активной формой туберкулёза.
Прокурор внёс представления начальникам учреждений, требования были удовлетворены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении некоторых должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Сотрудников оштрафовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области в столовой работал осуждённый с открытой формой туберкулёза
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из пострадавших в страшном ДТП на Саянах впал в кому
Осуждённые работали в столовой колонии без медкнижек
В том числе погибли два маленьких ребёнка
Доверчивая женщина вложилась якобы в его бизнес после прохождения курсов
Бешеная лиса напала на собак
У пенсионерки отобрали 650 тысяч рублей
Сельчанина арестовали на трое суток
Ещё один ребёнок получил ожоги
Преступление произошло на кухне
Виновник трагедии после наезда бросил машину и убежал
Мужчине грозит штраф до 4 тысяч рублей
Инцидент случился на «Шишковке»
Они представлялись сотрудниками аппарата бизнес-защитника
Их с мужем освободили подоспевшие спасатели и медперсонал
Мужчина отомстил за то, что его мать попала в больницу с переломом